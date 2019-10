E' tornato a casa Gino Prestileo coinvolto questa mattina nell'incidente a Vallecrosia sulla Provinciale

E' tornato a casa dopo essere stato ingessato ad una gamba all'ospedale di Pietra Ligure, Gino Prestileo, rimasto ferito in tarda mattinata in via Roma, tra Vallecrosia e Perinaldo, dove è stato coinvolto in un incidente, mentre si trovava a bordo di uno scooter.



La dinamica è in via d’accertamento da parte della Polizia Municipale intervenuta. Sembrerebbe che l’uomo si sia scontrato con un’auto che sopraggiungeva in quel momento.

Trasportato al Santa Corona in elicottero, l'uomo ha riportato varie ferite. L'intervento si è chiuso in codice rosso in quanto l'uomo era inizialmente incosciente. A soccorrerlo il 118 e la Croce Azzurra di Vallecrosia, oltre ai Vigili del Fuoco. Ora è a casa è sta meglio.