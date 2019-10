Ventimiglia: nel 2020 la galleria degli 'Scoglietti' tornerà a splendere per fungere da ingresso a 'Cala del Forte'

“Sarà una galleria in stile monegasco”: lo ha detto giovedì scorso al nostro giornale il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, annunciando l’avvio dei lavori all’interno del tunnel degli ‘Scoglietti’, che porta alla Marina di San Giuseppe ed al costruendo porto di ‘Cala del Forte’.

Il lavori, che vengono eseguiti dalla associazione temporanea di impresa, di cui è capogruppo la ‘Lanteri Olimpio Sas’ con: ‘Tesorini’, ‘Badessi’ di Imperia, e ‘Boeri’ di Badalucco, prevedono un risanamento del tunnel sia a livello edilizio che di finiture. Queste, tra l’altro, saranno costituite da un rivestimento bianco in lamiera 'grecata' e pannelli illuminotecnici di grande qualità.

Sarà anche costruito un marciapiedi da 2 metri abbondanti, che potrà far diventare la galleria anche ciclopedonale e farà da accesso anche all’ascensore che porterà residenti e turisti nella città alta. Un marciapiedi che, ovviamente, restringerà leggermente la carreggiata ma che la lascerà a senso unico come adesso. Verrà rifatto totalmente l’asfalto ora in condizioni non buone ed i lavori andranno avanti per circa 2 mesi.

In questo primo periodo verranno terminate le opere più ‘grossolane’ mentre, nell’anno nuovo toccherà alle finiture, visto che al momento la galleria sarà ancora utilizzata come strada di ‘cantiere’. L’azienda ‘Lanteri’ si sta anche occupando nella zona della opere di urbanizzazione, come i marciapiedi del Borgo e le relative finiture, ma anche interventi alle fognature con le predisposizioni per i sottoservizi di fibra ottica, Enel, acquedotto ed altro.