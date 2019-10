Seborga: oltre 700 persone all'agriturismo 'Monaci Templari' per la ‘Giornata fattoria didattiche aperte’ (Foto)

Un sentiero avvolto da meravigliosi olivi taggiaschi, conduce all’agriturismo ‘Monaci Templari’ di Seborga, dove sono arrivate oltre settecento persone per la ‘Giornata fattoria didattiche aperte’.

Un successo inaspettato per Seborga, dove i bambini accompagnati da genitori, hanno potuto seguire un percorso multisensoriale, conoscendo le loro caratteristiche e accarezzando gli animali della fattoria, non solo per l'utilizzo ma anche per scoprire le loro abitudini quotidiane e, soprattutto la loro sensibilità. La conoscenza degli insetti, gli ultimi ‘animali preistorici’ con oltre un milione di anni, attraverso un amplificatore del suono e un microscopio il quale ha permesso la visione degli insetti su un grande schermo nel salone. Una giornata originale, dove le persone potevano incontrare i personaggi delle fiabe nascosti tra gli olivi secolari, le ginestre selvatiche e i campi coltivati. Il tutto gratuitamente, ma sempre ed esclusivamente un percorso guidato, perchè lo scopo era non vedere gli animali e la cultura contadina, ma viverla e conoscerla attraverso un progetto della Regione Liguria.

Tanta felicità, anche se per la fattoria didattica rivolta ai bambini, in gran parte erano adulti, significa che dentro di noi un pochino tutti siamo Peter Pan.