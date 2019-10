Sanremo: da Confcommercio c'è ottimismo per il 2020, Di Baldassarre "Abbiamo una città unica per il turismo" (Video)

C’è grande ottimismo tra gli operatori commerciali di Sanremo. Proprio ieri lo abbiamo registrato in occasione del commento alla ‘Dragon Cup’ che è appena terminata ed oggi, dal Presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassarre arriva lo stesso pensiero per la fine del 2019 ed anche il prossimo anno.

Di Baldassarre, in particolare esalta la città sia in chiave climatica che per le manifestazioni, proposte con un calendario che si snoda per tutto l’anno: “Penso che Sanremo – ha detto - sia un’isola a sé, perché ho girato in questi ultimi tempi, alcune mete ambite tra Sardegna ed altri luoghi e mi rendo conto che qui abbiamo veramente un calendario manifestazioni importanti. Nelle altre località gli appuntamenti vengono ridotti a tre mesi mentre noi, vuoi per il clima o per l’ubicazione, abbiamo la possibilità di lavorare tutto l’anno. Ovviamente dipende da noi, come Amministrazione e Commercianti per far squadra e crescere sempre più”.

Ed ora è stato anche creato un tavolo con l’Assessorato al Turismo, al quale siedono tutte le categorie e l’associazionismo matuziano per lavorare insieme: “Il tavolo che si è creato è importantissimo, perché c’è la voglia di remare dalla stessa parte, facendo squadra e sinergia, al di là dei partiti e dei colori politici che si possono avere. E’ giusto che la politica lavori per noi e questo è un segnale importante per noi”.

Quindi Confcommercio guarda al 2020 con ottimismo per l’economia di Sanremo? “Guardiamo al 2020 con molti ottimismo ma anche la fine del 2019 che è alle porte. Sicuramente avremo un calendario ricco di eventi anche grazie ai privati che pensano a questo, come Ariston e Casinò. Abbiamo tanti appuntamenti con un ottimo calendario, ma anche ottimismo, tanto lavoro e sinergia tra tutti per far crescere la città”.