Imperia: circa 200 persone (con tanti giovani) questa mattina per la pulizia del Parco Urbano (Foto e Video)

Circa 200 persone per un grande successo di partecipazione, questa mattina al Parco Urbano di Imperia, per l’iniziativa di pulizia della zona, organizzata da ‘M’Importa’ insieme ad altre associazioni del capoluogo.

Come ogni anno, anche questa mattina in molti hanno lavorato per ripulire il parco, in una lodevole iniziativa per migliorare la tutela e il rispetto del fragile capitale naturale del territorio. “E’ stata percepita la voglia della popolazione di metterci le braccia – ha detto Federica Novelli – per pulire il Parco Urbano, tra ‘Genitori attivi’, ‘Apertamente’, ‘Clown per bene’, gli istituti ‘Ruffini’ ed ‘Amoretti’, la ‘Giraffa a rotelle’, ma anche gli Alpini, tanti ragazzi di altre scuole e molti cittadini comuni”.

Sono stati raccolti diversi sacchi di immondizia, ma anche rifiuti ingombranti ed altro. “Vogliamo lanciare un messaggio al Comune – ha terminato Federica Novelli – perché noi cerchiamo di mettercela tutta e ci rendiamo conto che è il cittadino che sporca, ma questo parco è abbandonato a se stesso da due anni. C’è era che cresce ovunque, ci sono le zecche nella zona dei giochi per i bambini, mancano i bagni e non funzionano gli irrigatori mentre mancano i bagni. Abbiamo bisogno di voi per dare una mano ad Imperia, vi prego”.