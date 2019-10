Badalucco: la scuola dell'infanzia dà il via ad un anno all'insegna della natura, iniziate le attività esperienziali a contatto con il territorio

"Io amo la terra", questo il filo conduttore che caratterizzerà le numerose attività didattiche che saranno svolte quest'anno dalla scuola dell'infanzia di Badalucco. Un primo esempio c'è stato già nei giorni scorsi, quando, i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno fatto la prima uscita sul territorio badalucchese.



I piccoli alunni hanno avuto l'occasione di visitare alcune delle campagne che si trovano in paese per osservare da vicino gli antichi attrezzi usati per lavorare la terra. Inoltre, a breve, le maestre, in collaborazione con il comune avvicineranno i bimbi anche alla raccolta differenziata preparandoli a diventare giovani e poi adulti più consapevoli.



"Tutto ciò - sottolinea Luisa Palumbo, consigliera comunale con delega alle scuole - serve a fare in modo che si crei un contatto diretto tra i bambini e la natura che li circonda. E' molto importante che imparino a considerare tutto ciò che vedono come un dono prezioso e come tale ad amarlo e rispettarlo".



Sono ancora molte e tutte interessanti le attività che si svolgeranno durante l'anno, come: la visita alla fattoria didattica di Agaggio (Molini di Triora), al museo della lavanda e particolari attività laboratoriali con le api e le farfalle nella nuova libreria del centro commerciale Conad di Arma di Taggia. Frequentare una scuola di paese è una grande fortuna. Non serve andare troppo lontano per vivere immersi nella natura.