Sanremo: asfalto in pessime condizioni in strada Sen. Marsaglia, la protesta di un nostro lettore

Un nostro lettore, G.C., ci ha scritto per sapere quando verrà ripristinato il manto stradale di strada Senatore Ernesto Marsaglia:

“Vorrei sapere se il ripristino della minitrincea scavata in Strada Sen. Ernesto Marsaglia da San Giacomo alla Cardellina è stato controllato da qualcuno. Dal comune mi hanno detto che conoscono il problema di aver scritto alla ditta. Quella minitrincea così com'è stata rappezzata rappresenta una trappola per chi percorre la strada in discesa con una bici e non c’è neppure un cartello preavvisa del pericolo”.