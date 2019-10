Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 12 OTTOBRE

SANREMO

10.00-19.30. 35° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore: torneo Under 14 maschile a otto con le migliori formazioni del panorama nazionale della categoria. Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana, anche domani



15.00-18.00. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, ingresso gratuito al Museo civico. Alle 15.30, laboratorio sul buio ‘La notte si illumina di stelle’ a cura di Chiara Tonet per i piccoli dal 4 agli 8 anni. Museo Civico a Palazzo Nota

16.00-18.00. ‘Riqualificazione paesaggistica delle serre nel Comune di Sanremo’: conferenza con Stefano Notari e Francesca Mazzino (Unige-Dad). Floriseum, Museo del Fiore, Corso Felice Cavallotti 113

17.00. Par la Festa patronale, presentazione del libro ‘I papé de Bacì u Curnajun’, l'arte della parodia musicale sanremasca a cura dell'Accademia della Pigna. Teatro della Federazione Operaia, ingresso libero



17.00. Inaugurazione del nuovo maneggio in frazione a San Romolo



22.30. Inaugurazione del venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay



IMPERIA



10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre. Ingresso gratuito nell'ambito della Giornata del Contemporaneo, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)



15.30. Giraparasio: passeggiata alla scoperta di altre storie del Parasio e di Porto Maurizio con partenza dall'orologio della Crociera (Via Cascione angolo Via Mazzini), info 331 6992009

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, spettacolo musicale a cura dell’Ensemble Latino ‘MiXLatin Roy'S Orquesta’. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)

14.00-17.00. Conferenza a cura dell’insegnante-scrittore Davide Barella sul tema ‘Dai graffiti dei Balzi Rossi al medio Evo’. Salone di S.Agostino, ingresso libero

16.00. Open Day della scuola di musica ad indirizzo bandistico della Banda Musicale Città di Ventimiglia. Sede della Banda, presso Centro Studi, Via Roma 61



16.30. Presentazione libro ‘Il Mare Privato: lo scempio delle coste italiane, il caso dei porti turistici in Liguria, le conseguenze di cemento, speculazioni, criminalità’ di Fabio Balocco. Dialogano con l’autore Romano Lupi, giornalista e scrittore, Giovanni Gottardo dell’Associazione Salviamo il paesaggio, Giuseppe Famà dell’Associazione culturale XXV Aprile. Sala della biblioteca Aprosiana di Piazza Bassi 1, ingresso libero



BORDIGHERA



11.00. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani nel centro storico, info 0184 265556

OSPEDALETTI

9.00. ‘Trofeo Internazionale Automobilistico Sanremo Autodromo di Ospedaletti - Prima Rievocazione storica’. Corso Regina Margherita e Circuito, anche domani (il programma a questo link)



TAGGIA ARMA



20.30. Incontro con il giornalista Giuliano Guzzo, giovane sociologo di Trento, dal titolo ‘Informazione, propaganda, fake-news: come orientarsi?’. Teatro della parrocchia S.S. Giuseppe e Antonio ad Arma, ingresso libero

DIANO MARINA

15.30. Per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, visita al prezzo ridotto di 2 euro per accompagnatore, ingresso gratuito per i bambini. Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco



ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. ‘Festa della pipa e dell’olio’: visite al frantoio, al museo dell’olivo, alla segheria, alla distilleria della lavanda, alle cantine di vini e al museo della ceramica + mercatino dell’artigianato creativo un’esposizione di pipe. A cura del 'Ponente Pipa Club'. Teatro coperto di piazza Marconi, anche domani



COSTARAINERA



17.30. ‘Aperitivo Astrologico’: Sergio Cioli racconta quello che saranno le previsioni astrologiche per il 2020 per i segni dello Zodiaco. Invitati speciali per l'occasione saranno Giove, Saturno ed altri Pianeti. Evento in collaborazione con il Timo Selvatico. Piazza del Comune, ingresso libero



MENDATICA



9.30. ‘Blind Trek’: escursione sensoriale lungo un sentiero creato appositamente per i non vedenti che verrà percorso due volte, bendati e senza benda per percepire il contrasto sensoriale. A cura della Pro Loco di Mendatica e della Cooperativa di Comunità Brigì. Ritrovo a San Bernardo di Mendatica, piazzale davanti Albergo ‘da Settimia’ (10 euro), info 334 8548817



MONTEGROSSO PIAN LATTE



12.30-18.00. 50a Festa della Castagna: Il Sabato del Villaggio + Pranzo del Villaggio (h 12.30) + Concorso ‘Ama il tuo paese’: esposizione addobbi per le vie del borgo, antichi mestieri e laboratori di cultura contadina, degustazione caldarroste e servizio bar (h 14) + ‘Cinquant’anni e non sentirli’ (Piazza ai Caduti h 16.30): ricordo delle precedenti edizioni, consegna riconoscimento all’Ass. Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, premiazione concorso ‘La Torta del Villaggio’

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘La Strada del Gusto’, 5° Festival Biologico: grande evento annuale della gastronomia biologica, ecologia, salute, gioventù e sport a scopo benefico. Quai Antoine Ier, anche domani (più info)

20.00. ‘Shakin' mamas & Breaking Big Band’: spettacolo Gospel Pop Soul organizzato da Monaco Mayflower Country Steps a sostegno dell'associazione ‘Baisse pas les bras’. Théâtre des Variétés

20.30. ‘Alle due colombe’: opera di Sacha Guitry portata in scena da Thomas Le Douarec. Théâtre des Muses (info)

20.30. Concerto di Jeanne Added. Salle Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco (info)



NICE



20.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Nizza diretta dal Maestro György G. Rath assieme al Coro Filarmonico di Nizza e Coro Filarmonico Musica Nova di Sanremo diretti dal Maestro Giulio Magnanini. In programma la Nona Sinfonia di Beethoven. Acropolis





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

DOMENICA 13 OTTOBRE

SANREMO



8.00-18.00. Fiera d'Ottobre in piazza Eroi Sanremesì e inizio via Martiri della Libertà (adiacenze mercato annonario)



9.00-19.00. Mercato Antiquario: bancarelle del brocante, con una selezionata raccolta di oggetti di antiquariato, collezionismo e curiosità troveranno posto in Piazza Colombo (ogni seconda domenica di ogni mese)



9.00. Sanremo PhotoMarathon 2019: ritrovo dei partecipanti ed iscrizione alla manifestazione (h 9) + consegna dei quattro temi e partenza della fotomaratona (h 10) + termine ultimo per scattare le fotografie (h 24). Le fotografie devono essere scattate nel territorio del Comune di Sanremo. Federazione Operaia sanremese, via Corradi 47 (più info)

10.00-17.30. 35° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore: torneo Under 14 maschile a otto con le migliori formazioni del panorama nazionale della categoria (finale alle h 16.30 circa). Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana

10.00. Mostra fotografica ‘Jazz Notes’ di Giuseppe Cardone. Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34

10.30. Per la Festa del Santo Patrono, Santa Messa alla Concattedrale di San Siro presieduta dal Cardinale Giuseppe Versalli e concelebrata dal Vescovo della Diocesi, Antonio Suetta

15.00. Nel ambito dell`amicizia Italo-svedese, concerto corale del coro maschile polifonico di Stoccolma (Stockholms Manskör) diretto dal M° Håkan Sund. Brani di Alfven, Milhaud, Poulenc, Bossi, Simon & Garfunkel, Andersson & Ulvaeus. del repertorio scandinavo, inglese, italiano e francese. Ex-chiesa Santa Brigida, ingresso libero

16.00. Per la Festa del Santo Patrono, premiazione dei concorsi di poesia dialettale e di racconti ‘Testimoni del Tempo’, con il conferimento del titolo ‘Amico di Sanremo’ e l’attribuzione dei ‘Premi San Romolo’, oltre alla proclamazione del ‘Cittadino Benemerito’ + intermezzi musicali dell'Orchestra Giovanile ‘Note Libere’. Teatro Dell’Opera del Casinò municipale

IMPERIA

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927



15.30. Conferenza del Prof. Alessandro Carassale del Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università di Genova sulle sue ricerche nell’ambito della storia dell’alimentazione dal Seicento al periodo napoleonico, con particolare riferimento all’area del Ponente ligure. Sala Conferenze Dell’Archivio di Stato Palazzina Comando ex Caserma Crespi, Via Strato 2, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



14.30. Festa per il primo anno di apertura dello Spazio ZeroSei: partenza corteo da Piazza del Comune con protagonisti il Coro Giovanile ‘Erio Tripodi’, il Coro di Voci Bianche ‘Sangiorgio’, il Coro di operatori di SpazioZerosei, genitori e bimbi. Arrivo per le 16.30 allo Spazio ZeroSei in via Al Capo 8 A



15.00. Per la Giornata del Contemporaneo, 'Sei un Mito!', l'attore Dario Apicella realizza uno spettacolo iniziando dall'area archeologica e cocludndolo nelle sale del Museo Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ con racconti, fiabe e canzoni ispirandosi al mondo del mito antico

VALLECROSIA

10.00-18.00. 21esima edizione della Festa della Zucca: stand enogastronomici + musica + spettacoli + mostre + visite guidate. Centro Storico (il depliant a questo link)



BORDIGHERA



15.30. Incontro di formazione unitaria dal titolo ‘Chiedimi se sono Felice! - Corso pratico alla Felicità nella vita’ organizzato dall'Ufficio Catechistico Diocesano, in collaborazione con l'Ufficio IRC, il Servizio Pastorale Familiare e il Servizio Pastorale Giovanile, Tenuto dal Dott. Mario Salisci, docente universitario. Ex Seminario Diocesano in Via Aurelia 145



17.00. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani nel centro storico, info 0184 265556

OSPEDALETTI

9.00-17.00. ‘Trofeo Internazionale Automobilistico Sanremo Autodromo di Ospedaletti - Prima Rievocazione storica’. Corso Regina Margherita e Circuito (il programma a questo link)



TAGGIA ARMA



10.00-12.30. Celebrazione della 69a giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, evento organizzato dalla sede ANMIL di Imperia. Partecipa l’assessore regionale Gianni Berrino. Villa Boselli (il programma a questo link)

DIANO MARINA

19.00-23.00. L'A.s.d. Lampa Longu Dianese organizza la 3a edizione del Memorial Giacomo Denegri, gara di surfasting a coppie in programma nel campo gara di Alassio

ENTROTERRA

BADALUCCO



10.00-19.00. ‘Festa della pipa e dell’olio’: visite al frantoio, al museo dell’olivo, alla segheria, alla distilleria della lavanda, alle cantine di vini e al museo della ceramica + mercatino dell’artigianato creativo un’esposizione di pipe. A cura del 'Ponente Pipa Club'. Teatro coperto di piazza Marconi



CAMPOROSSO

7.00. Evento sportivo ‘Stracamporosso’ a cura di ACEB. Località Bigauda (più info)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



MOLINI DI TRIORA



12.00. Festa della Castagna: degustazione menù a base di castagne, dall'antipasto al dolce. Nel pomeriggio intrattenimento musicale a cura dell’orchestra danzante Beatrice e Serena + nel pomeriggio, degustazione di caldarroste. Frazione Andagna (servizio navetta da Molini di Triora)



MONTALTO



10.00-18.00. ‘Giornata Fai d’Autunno 2019’ alla ricerca di ‘Tracce di storia e di vita contadina’ e alla scoperta di alcuni luoghi di grande interesse. Info 333 6175367 (per saperne di più cliccare QUI o QUI)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00-18.00. 50a Festa della Castagna: apertura Mercatino dell’Artigianato e stand gastronomici, percorso di visita ‘Ama il tuo paese’ (h 10) + Pranzo nel Borgo: Cucina Bianca e non solo (Piazza Sagrato h 12.30) + Dalle ore 14.00 musica nelle aie del paese, intrattenimento per bambini, palestra di roccia, sculture in legno e prova gratuita di e-bike



PIEVE DI TECO



9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)



PIGNA



12.00. 49esima Sagra della Caldarrosta in frazione Buggio. Servizio buffet e intrattenimento musicale (servizio bus gratuito da Pigna)

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘La Strada del Gusto’, 5° Festival Biologico: grande evento annuale della gastronomia biologica, ecologia, salute, gioventù e sport a scopo benefico. Quai Antoine Ier (più info)

15.00. ‘Fantasia’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con i più bei spartiti di musica sinfonica. Grimaldi Forum Monaco (più info)

17.00. ‘Alle due colombe’: opera di Sacha Guitry portata in scena da Thomas Le Douarec. Théâtre des Muses (info)





