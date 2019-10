Sanremo: autovelox laser mobili sulle strade più a rischio, il piano anti incidenti di Comune e Polizia Municipale

A Palazzo Bellevue non cala mai l’attenzione sulla sicurezza stradale. Gli incidenti riempiono quotidianamente le pagine di cronaca locale e serve un cambio di rotta per rendere sempre più sicure le strade sanremesi. Attraversamenti pedonali rialzati e ‘Velo Ok’ sono una soluzione, ma si può sempre fare di più.

Per questo motivo il Comune sta chiedendo al comando di Polizia Municipale uno sforzo in più, mandando su strada gli agenti dotati di autovelox laser mobili. Il progetto sarà inserito anche nelle linee guida dell’amministrazione tra gli indirizzi per la Polizia Municipale e prevede un servizio notturno di autovelox sulle vie maggiormente a rischio come corso Inglesi, corso Mazzini e corso Marconi. Gli agenti saranno presenti soprattutto la notte, specie nei weekend.

Nei prossimi giorni gli uffici di Palazzo Bellevue lavoreranno con la Polizia Municipale e con il comandante Claudio Frattarola per stendere un piano operativo che permetta un maggiore controllo delle strade dove troppo spesso si superano i limiti di velocità con le conseguenze che, purtroppo, tutti conosciamo.