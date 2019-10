Regione: domenica numerosi appuntamenti per l'assessore Gianni Berrino, in visita dalla costa all'entroterra

Domenica ricca di appuntamenti nell'imperiese per l'assessore Gianni Berrino. Alle 9 sarà ad Ospedaletti alla partenza della prima batteria della Rievocazione Storica del Gran Premio di Formula 1 di Sanremo. Alle ore 11 presenzierà a Sanremo alla Solenne concelebrazione per la festa di San Romolo (Basilica di San Siro). Infine, alle ore 12.30 sarà ad Andagna, in valle Argentina, per la tradizionale Sagra della Castagna.