L'Oroscopo di Corinne per la settimana dall'11 al 18 ottobre

ARIETE: Avvertirete eccome l’influsso della Luna piena che, formandosi il giorno 13 a 20°14’ della vostra costellazione, arrecherà un possente stato di tensione al punto di anelare starvene in santa pace indipendentemente dalle mille faccende da sbrigare… Qualche nativo dovrà guardarsi alle spalle, altri tenderanno a battibeccare con un indisponente o riceveranno una notizia esiguamente allettante. Con Marte in opposizione si raccomanda a tutti, sulla strada, parecchia attenzione!

TORO: La pace interiore appaga sensi e cuore … Rimembratelo in questo strampalato lasso temporale dove gli imprevisti sembrano trasbordare e le persone stupire … Soltanto guardando avanti con ardore non spegnerete quei sogni nicchianti nel cassetto e una rogna scampata vi farà tirare dei lunghi ossigenati respiri … Possibile recupero di una sommetta alternato ad uno sborso indecoroso. Disturbi connessi a gola, circolazione, cervicali o alimentazione. Domenica buffa.

GEMELLI: Vabbè che l’opposizione di Giove vi rende fiacchi, irrequieti, tesi e sbuffanti ma rammentate che solo adoperando l’arma della diplomazia riuscirete in un intento anche perché innervosirvi servirebbe unicamente a rendere caustici taluni rapporti o a ritardare presumili accordi… Consigliabile pure guidare prudentemente, selezionare le frequentazioni, non cascare nella rete di bricconi e badare a non smarrire oggetti, incartamenti o documenti.

CANCRO: Perché predicare, rimbrottare, ammonire? … Certi saccenti devono candeggiare il cervello prima di rinsavire … Non date dunque retta alle smargiassate altrui, indossate il sorriso più bello, variate look, cavatevi un pallino e siate positivi… Apprestatevi altresì ad una gran mole di lavoro da smaltire, uno scoop sbalordente o una epistola celante insidie od inesattezze. Un lieve malessere proverrà da eccessi di stress o da una dieta squilibrata… Variazioni di programma nel weekend.

LEONE: Meglio non dare nulla per scontato nell’attuale girotondo planetario: il destino ha in serbo tante improvvisate e malgrado non sguazziate in acque chete, cercate di rimanere a galla contando su di voi, su appoggi impensati e su di un fato che, dopo svariate birichinate, ripagherà. Coltivate un’amicizia forse troppo trascurata, salvaguardate il benessere, organizzate qualcosina di carino e non litigate per delle banalità. Simpatica frequentazione e contatti con enti sanitari.

VERGINE: Procuratevi una buona dose di pazienza e una manciata di ironia: servirà a sconfiggere avversari e dare scacco matto a chi si crede al di sopra delle parti… Le acque si stanno muovendo intorno a voi e finalmente vedrete un po’ di luce a patto di dare il giusto valore alle cose e alle persone, non fidarvi di chicchessia, non esagerare con la pignoleria, tutelarvi contro furtarelli, effettuare una compera voluttuosa, rivedere una persona estrosa e briosa.

BILANCIA: Ardire e progredire sembrano essere elementi fondamentali in un autunno ricco di avvenimenti e questioni da affrontare. Se tanti pensieri scombussolano la mente è giunta l’ora di riordinarli al di là di reticenze od impennate. Qualcosa cesserà e qualcos’altro comincerà, un anziano impensierirà e una femmina irriterà… In ambito professionale qualcheduno farà tribolare o una decisione non si potrà rimandare… Peculiari feste, doni o auguri per chi avanza di età.

SCORPIONE: Non vi sentirete sufficientemente energici per decollare: rinviate quindi gravosi impegni o non accollatevi ulteriori responsabilità. Un velo di tristezza accompagnerà i più sensibili, su di un piccolo mistero vorrete indagare, e una polizza, aggeggio, assicurazione, computer o auto farà tribolare. Imminente erogazione di denaro a cui sopperire e costringente a risparmiare. Bronci e baruffette lambiranno talune coppiette mentre i single faranno strani incontri.

SAGITTARIO: Verrete tacciati di egocentrismo da chi non capisce che avete talmente tante cosine a cui pensare dall’arrivare a sera con la testa fusa e tanta voglia di pisolare… Oltretutto dovrete valutare una proposta, analizzare un sentimento, lottare per il conseguimento di un merito, selezionare le conoscenze, consolare un vecchietto o correre a destra e a manca per prassi e terzi. In amore i rimpianti si mescoleranno alla voglia di cambiare ciò che non potrà mai funzionare.

CAPRICORNO: Limitare le spese, rifiutare assurde pretese, vivere alla giornata, liberarvi di esseri petulanti, evadere dalla routine, accettare un invito, stare accanto ad un essere indifeso e lenire un acciacchino è ciò che le stelle suggeriscono nei prossimi dì quando Saturno, nelle sue impennate, non esita a darvi delle scornate. Probabili rammarichi per un amico, un conoscente, un parente, annesse novelle da vicino e lontano, messaggi ricchi di significato e venerdì strampalato…

ACQUARIO: La speranza è l’ultima a morire: non gettate quindi la spugna dinanzi a temporanee difficoltà, traete dalle trascorse esperienze un savio insegnamento, poggiate la testa sulla spalla di chi sa ascoltare e non disdegnate il trascorrere qualche oretta in compagnia. Un esito o responso imbaldanzirà un mini successo arriderà. Anche tentar la fortuna potrebbe agevolare: perché non approfittarne mettendo al Lotto numeri ritardatari o ricavati dai dati di un familiare?

PESCI: Soprassedere sull’ottusità altrui è il modo migliore per sconfiggere invidie, falsità e gente priva di dignità… Oltretutto, prossimamente, vi verranno fatte delle proposte: vagliatele e poi decidete magari avvalendovi del suggerimento di validi esperti… Guardatevi altresì da chi conta un mucchio di bugie e fate valere un diritto quasi negato. Sorprese da amici di vecchia data. Propensione ad infreddature, mal di schiena, infiammazioni o doloretti sparsi.

Ogni notte le stelle accendono la lanterna della speranza…

Per temi natali, previsioni, analisi karmica, rapporti di coppia, e per qualsiasi consulto astrologico, rivolgetevi a: Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175; mail corinne.v@libero.it