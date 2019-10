Arriva l'autunno e la politica torna al consueto tran tran

Si è chiusa un’estate veramente d’oro per il Ponente ligure: sole, alberghi e ristoranti sempre pieni, turisti felici e contenti delle code chilometriche in autostrada. Un’estate spensierata e senza affanni, che consente alla politica di tornare al consueto ritmo di lavoro lento ed all’insegna della normale amministrazione.

Dopo le vacanze si torna ai giochini di sempre

Viviamo in un’isola felice, con le preoccupazioni di Greta riservate ai giovani studenti e con una coscienza ambientale ridotta al lumicino.

La città che un tempo era delle rose, aveva giardini bellissimi ed è stata sede del primo mercato dei fiori, in un momento in cui i turisti cercano ambiente natura e benessere ha scoperto la sua vera vocazione: i motori a scoppio, due e quattro tempi, su due o quattro ruote, benzina e diesel. All’arrivo in paese i turisti, ovviamente in auto perché non c’è più il treno ed è meglio non parlare dei bus della RT, sono accolti dal cartello “Benvenuti nella città dei motori”, neanche fossimo a Maranello. Sono garantiti week end all'insegna del rombo dei motori e profumo dell’olio di ricino grazie ad una nuova amministrazione che in tema di rispetto ambientale ha le idee chiare:

A Sanremo la routine è monotona:

le scaramucce nella Lega

fortunatamente cadute in fretta nel dimenticatoio

l’opposizione è ancora in cerca di identità

per superare l’ultimo periodo di elevato stress il sindaco si concede un momento di ritiro spirituale

In attesa delle polemiche del festivalone di Amadeus ci dobbiamo accontentare delle dimissioni di Marinella Venegoni dalla giuria di “Sanremocantanapoli”

Finalmente libera dalle masse di turisti, Imperia può finalmente dedicarsi alla soluzione dei problemi della città

a partire dai più grandi come quello di mettere ordine nei nomi delle piazze e delle città

eliminare il varco attivo

lottare contro la criminalità musicale organizzata

si segnalano ancora ritardi per la riapertura della piscina…

ma il Re Sole, felicemente impegnato nei preparativi della prossima sagra paesana, si gode la monotonia dell'ancien régime.

Bentornato autunno!!!