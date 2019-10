Sanremo: da stasera due serate al Victory, oggi via al venerdì notte targato Malamia e domani tornerà Season of Wonders

Al Victory Morgana Bay di Sanremo ritorna l'appuntamento del venerdì notte targato Malamia il format musicale più ballato del momento. Stasera il primo appuntamento con reggaeton-hip hop latin/urban.La musica sarà con da Junior Biscochito, D.One & Andreino Voice.



"L’appuntamento del venerdì, curato da Tiziana Arancio che tornerà a proporre l’intrigante mix di musica latina e urbana. A partire dalle 22:30 il dj Junior Biscochito, inaugurerà la serata con salsa e bachata, All’1 toccherà invece a D.One direttamente da Ibizia, a farvi ballare con tracce hip-hop, dance e reggaeton" - spiegano dal Victory.



Domani, sabato 12 ottobre, invece, nuovo appuntamento con la serata 'Season of Wonders'.Sarà un viaggio con arte, cultura e divertimento allo stato puro. Ogni mese tramite installazioni scenografiche, animazioni a tema e non solo, verranno rappresentate le sette meraviglie del nostro pianeta.



Per il mese di ottobre è stato scelto il famosissimo sito orientale di Petra in Giordania. "Questo è solo il primo dei temi scelti, i successivi verranno comunicati all’ultimo momento per garantirvi un’effetto “wow”, che vi lascerà senza parole, non appena varcherete la soglia del locale. - fanno sapere dal locale matuziano - Visiterete la Grande Muraglia Cinese, il nostro amato Colosseo, il Taj Mahal spostandoci in India, la fantastica città di Machu Pichu, la piramide di Chicèn Itza, ed il magnifico Cristo Redentore della capitale brasiliana. Il Victory Morgana Bay, Mas Movida e Liguria Glam costituiranno il management che si occuperà del vostro divertimento mentre per la comunicazione Mood.Marketing".