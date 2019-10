Nuovo sabato sera di musica e divertimento al Bahama Star in valle Armea

Tornano i weekend del Bahama Star, con musica, animazione e Karaoke supporter by Alex Penna, best sound in town.

Se durante la settimana il locale di valle Armea è conosciuto per la sua versione “by day” fatta di colazioni con caffè accompagnati da prodotti artigianali al costo di 2 Euro e lunch worker con un menù a12Euro tutto incluso, nel fine settimana cambia completamente veste.

Durante il sabato sera il Bahama Star veste la sua versione by night con musica, divertimento e due tipologie di cena: “grigliatona” e “bahama star”. Nel locale anche quest'anno si terranno le selezioni del Cantainverno 2019, serbatoio per concorsi a livello nazionale.

Per le serate è sempre gradita la prenotazione al 380 7098908.