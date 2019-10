Montecarlo: grande successo per l’inaugurazione della mostra fotografica 'Ritratti e paesaggi - L’Italia sul palcoscenico'

Per celebrare l’anniversario della Dante Alighieri, i 40 anni dell’associazione nel Principato è stata inaugurata lunedì scorso, alla presenza della Principessa di Hannover, dell’Ambasciatore Cristiano Gallo e della Direttrice degli Affari Culturali Françoise Gamerdinger, la mostra allestita con le circa 300 immagini selezionate dal fotografo Amedeo M.Turello, che in oltre 20 anni di carriera ha ritratto numerosi esponenti del mondo dell’arte, del cinema, della cultura e della moda italiana.

Per qualcuno è stato come un ritrovarsi tra amici, per altri è stata invece la prima occasione di incontro tra appassionati di fotografia. Per tutti, ed è questa la cosa che conta, un’opportunità per riflettere sul valore dell’Italia e per diffonderne l’importanza attraverso le immagini.

All’inaugurazione della mostra dal titolo “Ritratti e Paesaggi - L'Italia sul palcoscenico", curata da Walter Guadagnini, hanno partecipato centinaia di persone che si sono ritrovate per scoprire il risultato del progetto. Un progetto che nasce dall’urgenza di parlare dell’Italia, con l’ambizione di riposizionarla, anche all’estero, attraverso il suo fascino, le sue genti, le sue realtà, la sua cultura, che è lo scopo di tanta parte del lavoro svolto dall’Associazione in questi 40 anni.

Nel percorso espositivo si segnala anche un video-documentario di Andrea Bocelli in cui il grande tenore racconta il suo modo di intendere la vita e i suoi valori fondamentali. La mostra resterà aperta al pubblico fino a domenica 10 novembre con orario 14-19. Sono inoltre previste visite guidate in italiano, francese ed inglese, nonché due workshop di ritratto fotografico.

Da non mancare il 21 ottobre, primo giorno della 19a 'Settimana della lingua italiana nel mondo', la conferenza-dibattito moderata dal giornalista Duilio Giammaria, che si terrà alle 19, presso il Teatro des Variétés, alla presenza di importanti esponenti del mondo economico e culturale italiano, invitati a discutere sul tema 'Ritratto italiano - L'Italia dallo stereotipo alla realtà'.