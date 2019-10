Ventimiglia: apre la portiera e viene 'centrato' da un'auto, incidente stamattina in viale Toscanini

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi in viale Toscanini a Ventimiglia. Una vettura che era condotta da un uomo, ha investito un altro automobilista che stava scendendo da un’altra auto, staccando letteralmente la portiera.

Il ferito ha fatto un volo sull’asfalto di diversi metri riportando un trauma cranico, la sospetta frattura della gamba e trauma i diffusi in tutto il corpo. L’automedica non era disponibile e, quindi, è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde Intemelia, che ha trasportato il ferito, di circa 50 anni, a Bordighera in codice giallo. L’incidente è stato rilevato dai Carabinieri.