Sanremo: giovane su uno scooter tamponato in via Roma, sospetta frattura ad una gamba e trasporto in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 10 in via Roma a Sanremo, all’angolo con via Verdi. Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine intervenute subito sul posto, un giovane che era su uno scooter sarebbe stato tamponato da un’auto per cause ancora in via d’accertamento.

Il giovane, di 25 anni, è finito a terra ed è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza, che lo ha portato in ospedale per le cure del caso. Secondo i primi riscontri il giovane, che è anche un volontario della Croce Verde locale, avrebbe riportato la sospetta frattura di una gamba.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti tra piazza Cesare Battisti, via Roma e via Nino Bixio per consentire i soccorsi. Per alcuni minuti via Roma è rimasta chiusa al transito in direzione Est.