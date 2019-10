Ospedaletti: incidente sull'Aurelia, uomo in scooter trova veicoli fermi in coda in una curva e non riesce ad evitare l'impatto

Incidente intorno alle 13 sull'Aurelia tra Ospedaletti e Bordighera. Stando ad una prima ricostruzione, un uomo di circa 40 anni, a bordo di uno scooter, procedeva in direzione Ventimiglia quando, in una curva, si è trovato di fronte ad una coda di alcuni veicoli. Il conducente del ciclomotore ha frenato, urtando lo spigolo dell'ultimo veicolo fermo, un furgone bianco che a sua volta è stato spinto in avanti contro un'auto, una Renault Scenic.



Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è stato colpito violentemente al costato ed è finito rovinosamente a terra. Pochi istanti dopo l'accaduto è stato chiesto l'intervento dei soccorsi al 118 che è intervenuto con il personale sanitario. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Bordighera ed ora verrà trasferito in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure.



Durante le fasi di soccorso, il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. I Carabinieri hanno proceduto a rilevare la dinamica dell'incidente ed a far transitare i mezzi. Non è stato necessario interrompere il passaggio di veicoli sull'Aurelia ma per il momento si procede a senso unico alternato.