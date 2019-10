Viabilità a Taggia: approvato il progetto definitivo che punta a rivoluzionare l'accesso al centro, ecco che cosa cambierà (Foto)

E' stato approvato il progetto definitivo per il cambio della viabilità su Taggia. Un'operazione che mira a ridefinire il flusso di traffico in ingresso ed in circolo sul centro storico.



Si concretizza così un'idea che aveva iniziato a prendere forma già all'indomani dell'insediamento dell'amministrazione del sindaco Mario Conio. Dietro questa piccola rivoluzione viaria troviamo un complesso lavoro di concerto che ha visto impegnati in prima linea l'ufficio Lavori Pubblici, con l'assessore Lucio Cava, il comando di Polizia Locale, con il comandante Enrico Borgoglio e l'assessore con delega a questo ambito, Espedito Longobardi, così come l'assessore al bilancio ed allo Sviluppo Economico e produttivo, Chiara Cerri.



Quali sono i cambiamenti?



Via Salvatore Revelli – questa sarà la nuova via d'accesso per entrare nel centro di Taggia. Viene eliminato il doppio senso, per lasciare spazio ad un senso unico. I posteggi rimarranno ma il Comune intende tracciare gli stalli;



Salita San Domenico – verrà eliminato il doppio senso. La strada che porta al Convento diventerà a senso unico a salire;



Via Lercari – verrà invertito il senso di marcia, che andrà verso Taggia e non più ad uscire;



Via Ruffini, incrocio con piazza Farini – qui verrà istituito un doppio senso con diritto di precedenza;



Piazza Farini e via Curlo - rimarranno pedonali ad eccezione delle attività autorizzate per il carico e scarico.



Via Ruffini, da angolo via Roma – qui verrà invertito il senso di marcia, le auto potranno dirigersi verso piazzetta Garibaldi;



Via Giuseppe Mazzini – rimane invariato il senso unico di marcia fino a piazzetta Garibaldi. Nel tratto tra piazza Eroi Taggesi e piazzetta Garibaldi viene introdotto il doppio senso, eliminando i posteggi dei motorini;



Via Genova – verrà invertito il senso di marcia, ad uscire verso la SP 548;



Strada Paramuro – verrà invertito il senso di marcia, ad uscire verso la SP 548;



Via Giuseppe Bracco – verrà invertito il senso di marcia, a salire dalla SP 548 su via Mazzini;



Vico San Sebastiano - verrà invertito il senso di marcia, da piazzetta Garibaldi a salire verso piazza Cavour.



Piazza Garibaldi merita un discorso a parte. Per questa area, il Comune ha pensato ad una vera e propria opera di restyling ed abbellimento. Per arrivare a questo risultato che servirà a dare una nuova funzione a questo spazio sarà necessario eliminare i posti auto che saranno rimpiazzati da una rotonda. Inoltre sarà prolungata verso l'interno l'area dei marciapiedi dove troveranno spazio diverse alberature.



Ecco come cambierà la viabilità all'interno di Taggia. L'eliminazione del doppio senso su via Revelli così come sulla Salita San Domenico, è una modifica dettata dalle norme per la sicurezza. Lo spazio troppo esiguo della carreggiata, combinato con la continua presenza delle auto posteggiate, rendevano obbligatorio l'introduzione del senso unico.



Dal Comune assicurano che molte delle modifiche al progetto originario sono frutto del dialogo aperto con la cittadinanza durante gli ultimi incontri pubblici. Parte delle richieste sono state accolte, altre non è stato possibile recepirle, come ad esempio, il cambio completo di senso di marcia su via Mazzini, in particolare per il tratto tra via Boeri e piazza IV Novembre. Il problema è dovuto alla passaggio degli autobus della Riviera Trasporti. Invertire totalmente il senso di marcia avrebbe creato una criticità per i mezzi pubblici, nella manovra di uscita da via Tenente Anfossi sulla SP 548. Nel corso dei mesi sono state fatte diverse prove ed è emerso come questa possibilità avrebbe portato gli autobus ad invadere la corsia opposta, quindi l'unica alternativa sarebbe stata la possibilità di introdurre un impianto semaforico, con altri costi e con un possibile ulteriore rallentamento del traffico.



Ora che il progetto definitivo è stato approvato rimane da capire quali saranno le tempistiche per l'attuazione. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di far scattare il cambiamento il prima possibile, compatibilmente anche con la necessaria cartellonistica che servirà ad indicare le diverse modifiche alla viabilità. Al momento l'ipotesi più probabile è che questa operazione possa scattare a dicembre.