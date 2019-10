Ventimiglia: al via ieri mattina gli asfalti nella zona di San Secondo, un lavoro atteso da tempo (Foto)

Erano attesi da tanto tempo, dai residenti e da chi transita nella zona. Si tratta degli asfalti della zona di San Secondo a Ventimiglia, che il Sindaco Gaetano Scullino aveva più volte sollecitato in questi primi mesi del suo mandato.

Ieri mattina sono partiti i primi interventi che vanno a risolvere i problemi di sobbalzi per auto e moto. Il primo cittadino ha visionato personalmente, nella prima parte della mattinata, il via ai lavori, che anche in campagna elettorale aveva caldeggiato per la sua Amministrazione.

“Stiamo lavorando anche alle grandi opere per Ventimiglia, ma i nostri cittadini – ci ha detto Scullino – hanno anche bisogno delle piccole cose. Dai cestini per l’immondizia a strade percorribili più facilmente e senza il timore di cadere da scooter e biciclette. Andremo avanti con l’intenzione di rimettere a posto il manto stradale anche in altre zone della città”.