Sanremo: Premio Tenco 2019, quest'anno ci sarà anche una 'Masterclass' dedicata alla fotografia di eventi e concerti

Quest’anno, per il Premio Tenco, in programma dal 17 al 19 ottobre a Sanremo, è prevista anche una masterclass in fotografia di concerti ed eventi.

La docenza è affidata a Raffaella Sottile, fotografa di concerti ed eventi dal 2006. Ha iniziato il suo percorso lavorativo con Pepi Morgia, regista e Show designer per nomi quali Fabrizio e Cristiano De Andrè, Gianna Nannini, Laura Pausini, Claudio Baglioni, Alberto Fortis, Elthon John e molti altri . Raffaella collabora con le più importanti Società di Grandi Eventi seguendo eventi prestigiosi come Casasanremo, l’area Hospitality del Festival di Sanremo, Premio Tenco, Concertone del Primo Maggio a Roma…e collabora con il magazine musicale CSI magazine (Casa Suonatori Indipendenti).

“Questo corso è progettato per permetterti di tirar fuor il meglio dai tuoi scatti misurando le tue capacità direttamente all’interno di un grande evento. Avrai l’opportunità unica di fotografare l’intero programma e sviluppare nuove abilità esercitandoti sul campo. La masterclass ha l’obiettivo di far vivere un’esperienza altamente formativa nel settore Grandi Eventi e di fornire le basi per la formazione di una figura professionale competente ed esperta: il fotografo di concerti ed eventi” - spiegano gli organizzatori.



Inoltre, all’interno della masterclass sono previsti anche alcuni contributi speciali con: Vincenzo Russolillo, Patron di Casa Sanremo “Metodologia del comportamento all’interno degli eventi”; AVI Associazione Vinile Italiana “Immagini e Copertine: La storia delle copertine dei vinili più famosi al mondo realizzate da celebri fotografi e artisti”. Intervengono il Presidente Carlo Lecchi e Mauro Paoluzzi, produttore discografico.



“Per essere ammessi alla masterclass è necessario avere i seguenti requisiti: conoscenza base della tecnica fotografica, saper utilizzare la fotocamera in modalità manuale; essere in possesso di una fotocamera reflex/mirrorless; essere in possesso di un computer portatile. Il Focus è su tutto il programma dell’evento che comprende gli eventi collaterali e la Rassegna che si svolgerà presso il Teatro Ariston di Sanremo nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 2019. Ti verranno assegnati degli eventi da documentare in cui avrai un ruolo principale di responsabilità e potrai metterti alla prova” - concludono dall’organizzazione.