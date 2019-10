Sanremo: è stata un 'Dragon Cup' da urlo per il turismo ed il commercio, soddisfazione da Sindaco e Confcommercio (Video)

Sta terminare l’edizione 2019 della ‘Dragon Cup’ che quesdt’anno festeggia il suo 90° anniversario. Un appuntamento straordinario che ha visto la zona portuale gremita di imbarcazioni, auto al seguito e, ovviamente, partecipanti.

Una partecipazione massiccia, che si è riversata ovviamente in città dove i partecipanti (tra cui molti ‘big spender’) hanno riempito alberghi, ristoranti, bar ed anche i negozi del centro. Una presenza che non è passata inosservata e che ha portato ottimi affari tra i commercianti.

Il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassare, è intervenuto per sottolineare l’importanza delle manifestazioni veliche nella città dei fiori ed il loro ritorno economico: “Abbiamo vissuto una serie di giornate, legate alla ‘Dragon Cup’ – ha detto - che hanno portato a Sanremo turisti di altissima qualità, soprattutto tenendo conto delle spese per persona. Come città dobbiamo ‘avvolgere’ questi eventi, affinchè si parli di Sanremo nel mondo velico, che vogliamo fortemente vicino a noi. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Beppe Zaoli e tutto lo Yacht Club per aver fatto in modo che questo fosse un evento con una ricaduta importante sulla città”.

Un appuntamento che fa coppia con la ‘Giraglia’ di giugno ma che si allinea ai molti altri (seppur meno importanti) “Se calcoliamo l’affluenza importante, sia negli alberghi che nei ristoranti e nei negozi, abbiamo contato davvero tanta gente, così come la Giraglia”. Purtroppo dobbiamo anche registrare alcune polemiche relative al parcheggio delle auto allestito all’Arenella: “Queste sono cose incredibili, visto che per le polemiche siamo i numeri uno. Sicuramente può essere stato un problema per qualcuno ma, visti i risultati ottenuti, si può anche evitare di generarle in questo modo”.

Un entusiasmo, quello del presidente di Confcommercio, a cui ha fatto eco anche il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “E’ stata una settimana importante per la nostra città, con una manifestazione su cui si lavora da circa un anno e per la quale il Comune ha contribuito economicamente, insieme agli sponsor. Voglio sinceramente congratularmi con gli organizzatori per un evento straordinario, che ha visto 150 equipaggi da 26 nazioni di tutto il mondo, in una settimana intensa non solo sul piano sportivo ma anche su quello turistico. I partecipanti hanno veramente vissuto la città come piace a noi, facendo lavorare bar, ristoranti, alberghi ed altro”. E’ una manifestazione che potrà ripetersi? “Al momento non lo sappiamo ma ce lo auguriamo perché questa edizione ha funzionato veramente alla grande”.

Da evidenziare che a Portosole sono arrivati anche panfili di lusso che sono dei proprietari di alcune barche che hanno partecipato alla manifestazione che, questa sera, vede la premiazione finale. Il contributo del comune è stato di 35mila euro.

Anche a livello alberghiero gli operatori turistici sono entusiasti per la ricaduta economica che le regate della ‘Dragon Cup’ hanno portato a Sanremo. “E’ un appuntamento da tenerci stretto – ha detto il presidente cittadino di Federalberghi, Silvio Di Michele – perché hanno lavorato moltissime strutture, in particolare quelle centrali ovviamente, ma con clienti di ottima caratura. Una manifestazione che, in un periodo come ottobre, è una grande boccata d’ossigeno per il settore. Potremmo dire che si è trattato della classica ‘ciliegina sulla torta’ in un momento tra l’altro buono per il turismo matuziano”.