Sanremo: affidati a una ditta di Torino i lavori per la costruzione delle aule ex 'Pascoli' al Mercato dei Fiori

Sarà la 'Edilgamma' di Carmagnola (TO) ad occuparsi della tanto attesa costruzione delle aule che ospiteranno al Mercato dei Fiori gli alunni delle superiori sfrattati dalla 'Pascoli' per via dei noti problemi strutturali.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno affidato l'incarico all'azienda piemontese che ha avuto la meglio sulle altre quattro in gara presentando un ribasso del 11,308% sull'importo di 902 mila euro a base di gara. La 'Edilgamma', inoltre, ha presentato anche un ribasso del 14,50% sui tempi di realizzazione dei lavori.

In totale avevano risposto al bando del Comune 6 ditte: Edilcantieri Costruzioni, EdilFera, Edilgamma, Giò Costruzioni, I.TEC., Impresa di Costruzioni Silvano. Una era poi stata esclusa.

Grazie all'affidamento andato a buon fine ora gli uffici del Comune potranno procedere con la consegna del cantiere e, nei tempi previsti, si potrà dare il via ai lavori del primo lotto. Un intervento da poco più di un milione di euro (1.194.022,40 euro, per la precisione) finanziato per 800 mila euro dalla Regione Liguria e, per la restante somma, dal Comune di Sanremo.

Il primo lotto di lavori permetterà a molti degli alunni ex 'Pascoli' di trovare una nuova sistemazione al Mercato dei Fiori già nei primissimi mesi del 2019, dando così vita a quello che l'amministrazione vorrebbe diventasse un vero e proprio campus. Il Comune ha infatti previsto lavori anche intorno alla struttura per rendere il tutto maggiormente sicuro e consono ad ospitare una scuola (o più di una) e i suoi alunni.