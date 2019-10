'Octopus' il megayacht appartenuto a Paul Allen di Microsoft in rada davanti a Sanremo (Foto)

Impossibile non notarlo, stiamo parlando dell’Octopus, uno yacht extralusso di 126 metri di lunghezza che da alcune ore stazione in rada davanti a Sanremo. Si tratta di un megayacht, il 17° più grande al mondo ed il quinto non appartenente ad un capo di stato. Noto anche per esser stata l’imbarcazione appartenuta a Paul Allen co-fondatore di Microsoft insieme a Bill Gates.



Non è la prima volta che questa nave fa capolino nel mare davanti alla città dei fiori. A bordo si trovano alcune dotazioni uniche come i due minisottomarini, uno in grado di ospitare una decina di persone e arrivare fino a 400 metri di profondità e l’altro dotato di controllo a distanza per raggiungere i 3mila metri di profondità, tanto da essere utile per ricerche e studi. Allen li utilizzò spesso quando era ancora in vita.



A bordo si trovano anche due elicotteri ed un tender di 19 metri per fare scalo a terra. L’Octopus in passato ha ospitato anche Mick Jagger e Dave Stewart degli Eurythmics, per registrare alcune canzoni grazie ad uno studio di registrazione rigorosamente vista mare.



La gallery fotografica è stata realizzata dal nostro fotografo Tonino Bonomo