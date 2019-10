Elezione di Barbara Amerio alla presidenza dell'Unione Industriali, le congratulazioni del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri

"Nel ringraziare il presidente uscente Alberto Alberti per l'importante lavoro svolto per il territorio in questi anni, desidero esprimere grande soddisfazione per l'ufficialità della nomina di Barbara Amerio a nuovo presidente di Confindustria Imperia". Così il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri commenta la nomina dell'imprenditrice a capo dell'Unione Industriali della provincia.