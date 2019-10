Sanremo: sabato prossimo al Floriseum, conferenza ‘Riqualificazione paesaggistica delle serre nel Comune di Sanremo’

Sabato 12 ottobre nuovo appuntamento al Floriseum – Museo del Fiore con la conferenza ‘Riqualificazione paesaggistica delle serre nel Comune di Sanremo’ (ore 16). Relatore Stefano Notari. Introduzione di Francesca Mazzino (UNIGE – DAD)

“In questo incontro – spiegano gli organizzatori - si espone il lavoro di una tesi che si pone come obiettivi principali l'analisi delle cause del problema dell'abbandono delle serre e dei terreni agricoli e la proposta di strategie per poterlo affrontare. Tutto questo sia da parte degli enti pubblici, attraverso un lavoro di pianificazione paesaggistica e territoriale, che da parte dei privati cittadini proprietari di queste serre o terreni, identificando delle linee guida per attuare la conversione di questi ultimi e la riqualificazione paesaggistica attraverso l’uso di metodi di coltivazione e di colture innovative".