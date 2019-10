Sanremo: domenica prossima il Fotoclub Riviera dei Fiori organizza una 'Photomarathon'

Il Fotoclub Riviera dei Fiori organizza per domenica prossima, con il patrocinio del Comune di Sanremo, una Photomarathon. E’ un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio, una giornata dedicata alla fotografia e non c’è bisogno di correre.

E’ aperta a chiunque con qualsiasi mezzo fotografico digitale, anche lo smartphone. Coinvolge cittadini e turisti, amanti ed appassionati di fotografia, amici e curiosi stimolandoli a realizzare immagini su 4 temi assegnati nell'arco di una divertente giornata in cui vivere la città in un modo alternativo.

Qui il regolamento completo.