Musica: oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101 l'interventi alla rivelazione di 'Amici' Giordana Angi

Oggi pomeriggio Giordana Angi, una delle rivelazioni dell'ultima edizione di ‘Amici’, dove si è classificata seconda, presenta a Radio Onda Ligure il suo nuovo album.

Domani esce infatti ‘Voglio Essere Tua’, prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italy). Un viaggio che racconta nelle due lingue madre dell’artista (italiano e francese) le molteplici sfumature del cuore. Un cuore libero da giudizi e pregiudizi.

Dieci brani scritti e interpretati da lei (un disco che parla prima di tutto di positività nell’amore) che passano dall’amore che vince sempre all’amore condiviso idealizzato ma anche palpabile e concreto, all’amore talvolta nostalgico e melanconico, all’amore che per la lontananza addolora, all’amore che per mancanza lacera e all’amore che tanto è il desiderio che brucia dentro. Giordana, che già nel 2012 aveva partecipato al Festival di Sanremo nella categoria ‘Giovani’, è anche una apprezzata autrice per altri interpreti: portano la sua firma diverse canzoni contenute in ‘Accetto miracoli’, il nuovo album di Tiziano Ferro.

L'intervista a Giordana Angi è in programma oggi alle 1545 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana.