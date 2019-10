Domenica ad Andagna il tradizionale appuntamento con la Festa della Castagna

Domenica 13 ottobre, ad Andagna (Molini di Triora), tornerà l'appuntamento con la tradizionale Festa della Castagna. Questa sagra molto nota chiuderà in bellezza il calendario delle manifestazioni della Proloco Andagna e accoglierà l'arrivo della stagione autunnale.



A partire dalle ore 12.00, si potrà gustare un appetitoso menù a base di castagne, dall'antipasto al dolce. Questo il menù che sarà proposto domenica: antipasto a base di frittatina di erbette, insalata russa, rotolo di castagne ai formaggi, Pan Martin (pane di castagne) con lardo miele e castagne; primi, tagliatelle di castagne al ragù oppure tagliatelle all'uovo; secondi, zemin di ceci e costine alla ligure, arrosto con castagne e fagiolini; ampia varietà di dolci.



"Il menu è caratterizzato dalle tipiche tagliatelle realizzate con la farina di castagne e da tanti piatti che permettono di riscoprire le tradizioni culinarie del borgo. - spiegano dalla Pro Loco - La castagna, infatti, è stata per molti anni una fonte di nutrimento molto importante per gli abitanti della zona, che l'hanno utilizzata come frutto e nelle diverse preparazioni di pranzi e cene quotidiani".



"La Festa della Castagna è un appuntamento imperdibile per chi ama questo prezioso frutto autunnale, ma è adatta anche ai soli simpatizzanti, poiché è previsto anche un menu alternativo con tagliatelle di farina bianca e specialità prive di castagne. - sottolineano - Una vasta selezione di dolci concluderà in bellezza un ottimo pranzo, con ricette a base di castagne e non che guardano alla tradizione locale. Nel pomeriggio l’orchestra danzante Beatrice e Serena darà il via alle danze facendo divertire ballerini e buongustai fino a sera.Sarà possibile gustare anche le caldarroste e trascorrere il pomeriggio in allegria. Sarà in funzione un servizio navetta da Molini di Triora".