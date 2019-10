Sanremo: il bimbo non vuole aspettare, parto 'improvvisato' questa mattina in via Montà, mamma e piccolo stanno bene

Una donna di nazionalità nigeriana ha partorito praticamente in strada, questa mattina, intorno alle 8.50 tra via Montà e via Palma, nella città vecchia a Sanremo. Poco prima è arrivata la telefonata alla centrale del 118 dal marito della donna che ha chiesto aiuto.

Dall’altra parte del telefono la voce calma e professionale del medico che, dopo aver allertato l’ambulanza della Croce Rossa (arrivata subito dopo), ha aiutato il neo papà e la puerpera a far nascere il bimbo. Il piccolo è venuto alla luce in pochi minuti e, fortunatamente sta bene, così come la madre.

Ovviamente sono stati trasportati in ospedale per i controlli di rito ma ai primi controlli hanno entrambi evidenziato buone condizioni di salute. Sicuramente un’ottima collaborazione tra centrale del 118, mamma e Croce Rossa che hanno lavorato affinchè tutto procedesse al meglio.