Ventimiglia: scattati questa mattina i lavori all'interno della galleria degli 'Scoglietti', chiusura per alcuni mesi (Video)

Sono iniziati questa mattina i lavori di ‘allargamento’ della galleria degli ‘Scoglietti’, che di fatto unisce la città di Ventimiglia con il costruendo porto di ‘Cala del Forte’. La ditta incaricata dalla ‘Porti di Monaco’ ha iniziato questa mattina gli interventi per migliorare il futuro passaggio delle auto e che saranno propedeutici all’inserimento dei locali per alloggiare l’ascensore che unirà la zona del porto con la città vecchia.

I lavori alla galleria serviranno a garantire il doppio senso ma andranno anche ad illuminare ‘a giorno’ il tunnel, in modo da poterlo percorrere in sicurezza 24 ore su 24. “Un lavoro ‘alla monegasca’ - ci ha detto il Sindaco Gaetano Scullino che, di buon’ora, questa mattina era presente in galleria per vedere da vicino l’inizio degli interventi – in modo da poterci presentare alla perfezione non appena il porto verrà aperto alla clientela ed alla città”.

La galleria degli 'Scoglietti' rimarrà chiusa per diversi mesi, anche perché necessita di lavori importanti. Il porto di ‘Cala del Forte’ dovrebbe essere aperto per il prossimo giugno e, quindi, è probabile che anche la galleria aprirà per quel periodo. Si preannuncia un’estate 2020 sicuramente ‘frizzante’ per la città di confine, che con il nuovo porto e tante novità si affaccia al mondo turistico rivitalizzata e con progetti interessanti.