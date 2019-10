Spazio ZeroSei di Ventimiglia compie un anno: domenica prossima un pomeriggio per le famiglie

Spazio ZeroSei di Ventimiglia festeggia il suo primo anno di apertura. Il Sindaco Gaetano Scullino e l’Assessore ai servizi sociali educativi e scolastici, avvocato Mabel Riolfo, insieme all’Amministrazione Comunale, organizzano un appuntamento per le famiglie con i bambini fino a sei anni di età e gli amici che vorranno partecipare, all’evento, che si svolgerà domenica alle 16, nella sede di Ventimiglia Alta.

Durante l’evento giocoso saranno presentate le attività ed i laboratori offerti dal servizio innovativo per i prossimi mesi, nell’ottica della continuità, in una comunità educante attenta ai più piccoli ed alle loro famiglie. La festa avrà un prologo. Per unire idealmente il Centro città a Ventimiglia Alta, un corteo di strumenti a percussione marcerà partendo dalla piazza del Comune fino a SpazioZerosei. Protagonisti del corteo saranno il Coro Giovanile ‘Erio Tripodi’, il Coro di Voci Bianche ‘Sangiorgio’, il coro di operatori di SpazioZerosei, i genitori ed i bimbi un po’ più grandi e coloro che avranno piacere di condividere la passeggiata.

Appuntamento alle 14.30 in Piazza del Comune per chi volesse unirsi al corteo. In caso di pioggia, appuntamento comunque alle 16 in via Al Capo. Il progetto ‘Spazio Zerosei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie’, è stato selezionato dall’Impresa Sociale ‘Con i Bambini’, nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, a fine 2017. L’idea dello Spazio ZeroSei è stata elaborata in rete con altri partner dislocati in varie regioni italiane: Comune di Pistoia, Coop. Sociale ‘Pantagruel’, Comune di Vibo Valentia, Ist. Comprensivo ‘A.Vespucci’ di Vibo Valentia, Associazione ‘AlteraMente’ di Lecce, ‘Xkè?’ Impresa Sociale Srl di Torino, Ist. INVALSI di Roma, ed è stata approvata ottenendo un finanziamento per la ristrutturazione di spazi e realizzazione dei servizi.

Il Comune di Ventimiglia partecipa attraverso un co-finanziamento ed anche tramite coordinamento pedagogico e delle attività con la dottoressa Maria Grazia Fossati. A Spaziozerosei sono offerte a genitori con i loro bambini opportunità di vivere esperienze laboratoriali condotte da esperti, che si possono frequentare su prenotazione telefonando al numero 0184/618100: Ortincasa, Danze dei popoli, lo sviluppo alla Musicalità e la Musica in fasce per i più piccoli, i laboratori di Mani in Arte e Mestieri ad Arte e Globalità dei Linguaggi, ma anche la Narrazione e l’Angolo dei Genitori.

Maggiori informazioni sul sito www.spaziozerosei.it/ventimiglia e sulla pagina facebook (spaziozerosei ventimiglia), in cui sono descritte dettagliatamente tutte le attività in calendario.