Sanremo: mail di una lettrice affetta dal morbo di Crohn, la risposta dell'Assessore alla Sanità, Sonia Viale

“Ho letto la sua lettera più volte e mi sono sentita vicina a lei scorrendo le parole, le quali raccontano una storia di lotta e sofferenza ma soprattutto di coraggio nell’affrontare la difficoltà che la vita ha messo sul suo cammino”.

Risponde in questo modo l’Assessore regionale alla Sanità (e vice Presidente), Sonia Viale, ad una nostra lettrice che, nei giorni scorsi ci aveva scritto (QUI) per parlarci degli operatori sanitari e non solo dell’ospedale di Sanremo. “Grazie per la sua riconoscenza nei confronti dell’impegno degli operatori sanitari del ‘Borea’ – prosegue l’Assessore - che le hanno somministrato le cure. Speranzosi anche loro, ne sono certa, che queste potessero dare esito positivo. Mi fa piacere che nel ricordare quel Reparto che Lei definisce ‘d’Eccellenza’ abbia avuto un pensiero anche per me, assessore ma donna e persona come tante, che alcune cose le fa bene ed altre meno, come capita a tutti e tutti i giorni”.

“Vorrei dirle – termina Sonia Viale - di non vergognarsi per essersi aperta come ha fatto in questa sede, perché nelle sue parole si scorge il profilo di una donna forte. Le faccio molti auguri per il futuro intervento, a dicembre, e le mando un abbraccio”.