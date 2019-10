Sanremo e Perinaldo insieme per la protezione dei boschi: via alla convenzione per finanziare progetti anti incendio

Sanremo e Perinaldo fanno squadra per tutelare il patrimonio dell’entroterra. Ieri la Giunta matuziana ha deliberato la convenzione tra i due Comuni per l’attuazione dei progetti finanziati con il bando PSR 2014-2020.

In particolare le due amministrazioni, che già collaborano per il Consorzio Forestale di Monte Bignone, chiederanno i fondi per il capitolo che riguarda la tutela dagli incendi boschivi, una piaga purtroppo ben nota in zona. Nello stesso capitolo anche lo sviluppo delle aree forestali e la prevenzione di calamità naturali e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. I fondi sarebbero finanziati al 100%.

I due Comuni, insieme, presenteranno in particolare il progetto di manutenzione e miglioramento dei sistemi per la prevenzione incendi, con una particolare attenzione al patrimonio forestale. Nel dettaglio si lavorerà su: piste tagliafuoco per delimitare le aree a rischio incendio, viabilità forestale per favorire l’accesso dei mezzi anti incendio, vasche di approvvigionamento idrico, consolidamento di torrenti e sistemi di prevenzione e monitoraggio di incendi.

Grazie ai lavori finanziati con il bando PSR 2014-2020 Sanremo e Perinaldo potranno tutelare al meglio i propri boschi contro la piaga degli incendi che ogni anno manda in fumo centinaia di metri quadrati di macchia mediterranea.