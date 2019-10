L’ex leader dei Rokes Shel Shapiro oggi ospite a Radio Onda Ligure 101

In attesa del “Gran Concerto per Don Gallo” in programma Sabato 12 Ottobre Ambra di Albenga, oggi pomeriggio Radio Onda Ligure 101 intervista Shel Shapiro.



L’ex leader dei Rokes salirà sul palco insieme a Maurizio Vandelli dell’ Equipe 84, per chiudere uno degli appuntamenti più attesi di Ottobre De André 2019, la manifestazione dei Fieui di Caruggi nel ricordo di Faber a sostegno della Comunità di San Benedetto al Porto di don Gallo, a Genova.Nato a Londra nel 1943, Shel Shapiro è stato con i Rokes uno dei principali protagonisti del beat italiano degli anni 60 con successi come “E’ la pioggia che va”, “Che colpa abbiamo noi” e “Bisogna saper perdere” oltre che apprezzato produttore e talent scout . Negli ultimi anni ha acquistato una casa in Liguria, dove trascorre la maggior parte del tempo.



L’intervista a Shel Shapiro andrà in onda alle 15 e 10 e sarà disponibile anche on line sul sito www.ondaligure.it