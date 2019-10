Il ‘Telefono Amico’ di Imperia, associazione di volontariato presente sul territorio dal 1985, organizza come tutti gli anni un corso gratuito sulla comunicazione finalizzato alla ricerca di nuovi volontari.

Il corso, a cadenza settimanale, avrà inizio a partire dalla seconda metà del mese di novembre per una durata prevista di 10-12 incontri. Per chi fosse interessato il numero di riferimento per informazioni è 347 55 000 86.