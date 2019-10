La Giunta comunale di Bordighera ha approvato l’intervento di messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno del piano viario di via Coggiola, in corrispondenza del collegamento con via al Confine.

L’esecutivo della città delle palme ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, per un importo complessivo da 210mila euro, da finanziare grazie ad una variazione al bilancio triennale 2019/2021, che ha trovato l’approvazione del Consiglio comunale, nell’aprile scorso.