Bando regionale per Aiuto cuoco: corso gratuito di formazione di 220 ore, iscrizioni entro il 18 ottobre

È online il bando del corso gratuito per aiuto cuoco con specializzazione in servizio colazioni. L’aiuto cuoco è una figura esecutiva che garantisce il supporto al cuoco durante le fasi di preparazione dei piatti.

Il corso gratuito è rivolto a 10 persone disoccupate o in stato di non occupazione. Il bando cofinanziato dall’Unione Europea rientra nel Programma Operativo della Regione Liguria a sostegno dell’occupazione ed è promosso da ATS SIGNUM, FAImpresa e Fondazione Campus studi del Mediterraneo. I candidati dovranno essere in possesso di qualifica triennale, diploma di scuola secondaria superiore. Il corso si terrà presso la sede Signum di Via De Marchi 8 a Imperia.

La durata è di 220 ore, di cui 154 di formazione teorico pratica e 66 ore di stage. Al termine verrà rilasciato l'Attestato di frequenza con buone possibilità di inserimento lavorativo. Le iscrizioni scadono il 18 ottobre. Il bando, la scheda informativa e la domanda di iscrizione si possono scaricare dal sito di SIGNUM: www.signumformazione.it.

E’ necessario allegare alla domanda d’iscrizione: una marca da bollo da 16 euro e una copia di documento di riconoscimento in corso di validità.Il materiale va presentato entro le 12 del 18 ottobre presso: Signum, Via De Marchi 8, Iimperia; Faimpresa, Viale Matteotti 132, Imperia e presso le sedi Confcommercio della Provincia di Imperia. Orari apertura ufficio: da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare formazione@confcommercio.im.it.