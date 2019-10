Sanremo: i ringraziamenti di un cittadino alla Amministrazione matuziana

"Un plauso all'attuale amministrazione e al Primo cittadino di Sanremo, per rilanciare la città. Opere come la rotonda alla Foce, risultata efficace, asfalti stradali, il progetto per il Porto vecchio, il palazzetto dello sport e quant'altro, sogno segnali inequivocabili di un cambiamento positivo.

Sono orgoglioso di aver apposto il mio consenso sulla casella elettorale a favore dell'attuale Governo di Palazzo Bellevue. La politica del Sindaco è la strada giusta per il bene di Sanremo.



Amedeo Scigliano".