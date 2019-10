Porte aperte alla scuola di musica ad indirizzo bandistico della banda di Borghetto ‘San Nicolò - Città di Bordighera’

Venerdì prossimo alle 17 si apriranno le porte della scuola della Banda di Bordighera per accogliere quanti vorranno avere informazioni sui corsi di strumento a indirizzo bandistico. Sarà possibile vedere e ascoltare alcuni strumenti come flauto traverso, sassofono, clarinetto, trombone, batteria e percussioni di cui sono attivi i relativi corsi. Sarà inoltre possibile partecipare ad un breve laboratorio di propedeutica: quest’anno sono attivi i corsi per bimbi di tre e quattro anni e cinque e sei anni.

I corsi, attivi ormai dal 1993, sono aperti a quanti abbiano la curiosità di iniziare un percorso che non è solo studio della musica, ma anche condivisione di un’esperienza come quella bandistica che richiama le tradizioni del territorio e guarda alla innovazione del repertorio che negli ultimi anni sta ottenendo sempre maggiore attenzione. Sono aperti altresì a bambini e ragazzi che con difficoltà cognitiva, emotiva e relazionale o motoria; infatti la scuola dal 2012 ha attivato un progetto inclusivo unico nel suo genere, Tuttinclusi, che prevede la formazione musicale adattata e individualizzata con lo scopo di arrivare all’inserimento nel gruppo con uno strumento riconosciuto dal gruppo, suonato in modo adeguato e con la guida dello spartito.

La scuola si trova al primo piano del mercato annonario di Bordighera in piazza Garibaldi. L’appuntamento è per venerdì alle 17. Per informazioni: prof.ssa Diandra Di Franco: 340 3464842.