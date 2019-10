Il Comune di Sanremo continua a investire nella sicurezza stradale e sta per realizzare due nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

Il primo sarà in corso Inglesi e i lavori prenderanno il via domattina alle 8 con la durata prevista di due giorni. L'altro arriverà in via G. Marsaglia con il cantiere pronto a iniziare l'intervento dalle 10.

Nei lavori predisposti dal servizio Viabilità del Comune è prevista anche la manutenzione dei marciapiedi di via Roma, lunedì a partire dalle 8.