Sanremo: ‘navigator’ all’Annonario, Berrino “Il Comune trovi una sede definitiva, sono previste altre assunzioni e quella attuale non può accogliere il nuovo personale”

Sanremo si sta preparando per l’arrivo dei ‘navigator’ che assisteranno gli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza. Una vera rivoluzione per gli uffici che si troveranno a dover gestire centinaia e centinaia di richiedenti e, per il momento, il Comune di Sanremo ha pensato di sistemare i 6 ‘navigator’ previsti al primo piano del Mercato Annonario, nei nuovi uffici Inps.

In merito interviene oggi Gianni Berrino, assessore regionale Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, dato che proprio la Regione gestisce i ‘navigator’ in convenzione con il Ministero.

Pare ci sia qualche problema con gli spazi individuati dal Comune al Mercato Annonario, come conferma Berrino: “Dobbiamo andare a visionare come sono messi gli uffici e stabilire i tempi per la rete informatica e parte dell’arredo, e poi sottoscrivere la convenzione”.

“Resta il punto che il Comune, che è obbligato per legge a fornire gli spazi per i centri per l’impiego, dovrà trovare nei prossimi mesi una nuova sede per la sostituzione definitiva - prosegue Berrino - visto che sono previste altre e numerose assunzione nei centri e l’attuale sede non è ingrato di accogliere il nuovo personale insieme ai ‘navigator’”. “Infine ringrazio il Comune per la sistemazione provvisoria” conclude Berrino.