Sanremo: la Giunta comunale ha designato il nuovo dirigente del settore tributi, sarà Massimo Mangiarotti

Nuovo dirigente del settore tributi per il Comune di Sanremo. Nell’ultima riunione di Giunta, infatti, è stato nominato il Dott. Massimo Mangiarotti, alla guida del Settore servizi alla persona e promozione del benessere, tributi, attività produttive e mercati.

L’incarico prevede l’adozione degli atti a rilevanza esterna e, in particolare: le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti di rimborso, il visto di esecutività sugli atti di riscossione coattiva (ruoli e ingiunzioni) e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi.

Il nuovo dirigente, che sostituisce Cinzia Barillà, si occuperà dell’attività organizzativa e gestionale delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti (Tares), dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) e dei servizi (Tares), oltre che della disciplina sull’imposta unica comunale (Iuc), dell’Imu e Tasi.