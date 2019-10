Sanremo: al via le degustazioni autunnali di Camillo con le bollicine di Cuvage, Alta Langa e Nebiolo d’Alba Rosè

Come annunciato al momento dell’apertura con l’arrivo dell’autunno prende il via presso il nuovo locale sanremese il ricco calendario, che accompagnerà i clienti alla scoperta di ottimi vini abbinati ad eccellenze locali e nazionali.

Si comincia con due vini della cantina Cuvage di Acqui Terme: il nuovo Alta Langa DOCG millesimato 2015 ed il Nebiolo d’Alba DOC Millesimato Rosè Brut 2016 che saranno presentati al pubblico dal responsabile marketing Cuvage, Andrea Battiloro insieme a Claudio Porchia, presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

I due vini saranno accompagnati da una degustazione preparata dallo staff di Camillo che prevede: Caprese finger food; mini-Brioches artigianale con speck e rucola; CousCous vegetariano; Polipetti in guazzetto e Bonet con granella di amaretto.

Il prezzo della serata è fissato in € 15 ed è consigliata la prenotazione al numero 0184 1916849 perché i posti sono limitati ad un massimo 40 persone. Camillo il giusto connubio si trova a Sanremo in via Cavour 19.