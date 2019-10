La comunità di Buggio è pronta per la storica “Sagra della Caldarrosta” in programma domenica.

“Questo è degli eventi che fanno sì che le piccole realtà come la nostra continuino a vivere e resistere nonostante tutte le difficoltà - dichiarano dall'amministrazione comunale - quindi siete tutti invitata a partecipare per passare una giornata insieme in allegria in uno dei borghi più caratteristici della Val Nervia”.