Imperia: restaurato l'orologio 'della Crociera', il Circolo Parasio organizza una visita guidata

L'orologio 'della Crociera' è stato da poco restaurato e, per l'occasione, il Circolo Parasio organizza una visita chiamata, non a caso, “Appuntamento dall'orologio”.



L’orologio della “Crociera dei Rambaldi” è un manufatto da salvaguardare, un simbolo cittadino che il tempo e le intemperie avevano parzialmente oscurato. La prima installazione risale al 1892.

L'appuntamento per la visita è fissato alle 15.30 di sabato dall'orologio 'della Crociera' in via Cascione angolo via Mazzini. Si andrà alla scoperta del Parasio e di Porto Maurizio.