Imperia: domani appuntamento imperdibile al Duomo di Porto Maurizio con il concerto del 'BachChor di Saarbrucken'

Appuntamento musicale imperdibile quello di domani alle 21, presso lo splendido Duomo di San Maurizio ad Imperia. L’appuntamento è inserito nel palinsesto di E20 seconda stagione culturale del Duomo di Imperia sotto la direzione artistica del M° Giorgio Revelli e vedrà protagonista il prestigioso BachChor di Saarbrucken (Germania).

Una formazione con più di 40 coristi, Soprano Katharina Diana Brandel, Trombe: Michael Zühl, Jochen Hell, Organo Thomas Kreuter sotto la direzione di Georg Gruen. Musiche di Bach, Haendel, Rehinberger, Mendelsshonn. Il BachChor Saarbrücken, fondato nel 1946 sotto il nome di Evangelische Chorgemeinschaft an der Saar, fa parte delle più importanti istituzioni musicali della regione Saarland.

Successivamente alla guida del suo fondatore Karl Rahner il coro ha subito negli anni numerosi cambiamenti sotto le redini di illustri direttori, per la maggior parte professori della Hochschule für Musik Saar. Dal 2012 il BachChor Saarbrücken è diretto da Georg Grün, che oltre a possedere la cattedra di direzione corale del conservatorio, gode di fama nazionale e internazionale ed è degno di nota tra i direttori corali più famosi del nostro tempo.

Il repertorio del coro comprende prevalentemente musica sacra di tutte le epoche, accanto alle grandi composizioni sinfonico-corali con una particolare attenzione alle passioni, oratori, cantate di Johann Sebastian Bach per sfociare in composizioni meno conosciute di compositori contemporanei. Il BachChor Saarbrücken lavora con musicisti eccezionali, come per esempio la lunga collaborazione con l’orchestra Le Concert Lorrain, un’ ensemble specializzata nella realizzazione di musica barocca, spesso con strumenti dell’epoca. Il coro lavora costantemente con solisti di fama internazionale come James Gilchrist, Peter Kooij, Margot Oitzinger, Hannah Morrisson, Thomas Hobbs oder Dietrich Henschel.

Oltre a numerosi concerti nel capoluogo di regione e a grossi progetti insieme ai cori dell’istituzione corale ChorWerk Saar, cui ne fa parte, il BachChor Saarbrücken è solito dare concerti con altri cori della regione e fare tournée internazionali (Svizzera, Italia, Francia, Inghilterra e Spagna). “Le motivazioni che hanno portato alla nascita di questo grande contenitore culturale sono di vario tipo - spiega Revelli - si è sentita l’esigenza di creare un palinsesto capace di contenere iniziative già in atto presso la Basilica, come ad esempio la stagione internazionale d’organo, insieme a molte altre provenienti dall’esterno”.

Il programma della stagione proseguirà nel mese di Novembre con il concerto dedicato ai festeggiamenti di San Leonardo e a Dicembre con il concerto del Coro della Basilica di San Maurizio con il coro di San Maurizio e come organista e direttore lo stesso Giorgio Revelli.