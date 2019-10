Bordighera: al cinema Zeni arriva 'Spaesamenti - Incontri sul Cinema del Reale di Confine'

Dichiara Mauro Brondi, responsabile del progetto: “Mettere in rete due scuole in zone di "frontiera" e parlare con loro di cinema, confini e passaggi non è solo un modo simbolico per affrontare un tema sensibile e attuale, ma è soprattutto un tentativo di riportare al centro il tema del sapere, e ribadire l'importanza dello studio, della conoscenza e dell'approfondimento. 'Spaesamenti' nel suo piccolo vuole fare ricerca, e mette al centro gli studenti per renderli protagonisti attivi e consapevoli, sono loro in qualche modo i direttori artistici del festival, avendo scelto i film dopo averli studiati in classe, e presentandoli al pubblico in sala. Il tentativo è quello di aprire un dialogo culturale - senza confini in questo caso - fra mondo del cinema, società e scuola”.