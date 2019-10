Scoprite i vantaggi di scegliere una Stufa a Pellet Idro

Attualmente per scaldare la propria casa in modo economico ed ecologico esistono molte soluzioni alternative ai sistemi tradizionali, una di queste è sicuramente la Stufa Idro a Pellet.

La stufa Idro a pellet o caldaia va a scaldare l’impianto esistente facendo circolare acqua nei radiatori, a differenza di una classica stufa a pellet che immette direttamente aria calda nell’ambiente dove viene posizionata.

La stufa idro o caldaia è adatta quindi per grandi metrature e soprattutto quando vi sono molte stanze e non nelle immediate vicinanze del prodotto installato. Una delle marche di riferimento per per le stufe idro è certamente la Laminox, di cui vi presentiamo alcuni prodotti interessanti:

Laminox Flora Idro

Laminox Ester Idro

Laminox Carlotta Idro

Laminox Petra Idro

