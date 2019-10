In anteprima esclusiva la collezione giorno di Voltan: ecco tutte le novità di Gabbiani Interior Design

È con grande soddisfazione che Gabbiani Interior Design, il centro cucine di Sanremo dedicato anche al mondo letti e arredamento, presenta in esclusiva la collezione giorno di Voltan, azienda italiana di alto livello che da più di mezzo secolo realizza mobili e design di camere da letto e zona soggiorno.

I prodotti Voltan sono caratterizzati da finiture di pregio e si differenziano per le loro linee contemporanee e per gli abbinamenti di materiali innovativi e raffinati come possono esserlo laccature opache e lucide, ante realizzate con la tecnica del bassorilievo e dell'incisione e malte cementizie, queste ultime realizzabili in tutti i colori accompagnate a legni massellati.

Lo shoowroom di Gabbiani, ultimamente rinnovato nella zona giorno e nella zona notte, propone anche le recenti novità di Stosa per quanto riguarda le cucine e delle aziende Rosini e Aerre per la sezione divani letto.

Per maggiori informazioni, Gabbiani Interior Design si trova in Corso Mazzini 109 all'ingresso di Sanremo Est ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 (il sabato su appuntamento). Per mettersi in contatto è possibile chiamare lo 0184 574547 o mandare una mail a info@ilcentrocucine.it. Per un'anteprima è possibile visitare il sito www.ilcentrocucine.it e la fan page https://www.facebook.com/Gabbiani.Interior.Design/.